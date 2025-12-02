“Lucca, opportunità per gennaio”: la rivelazione a sorpresa sull’attaccante del Napoli

Il dossier Lorenzo Lucca rimane scottante e in casa Napoli le riflessioni intorno al roccioso attaccante ex Udinese non si arrestano. Si è spesso parlato di un addio anticipato, cercando di sfruttare possibili incastri a gennaio, ma nulla di concreto fino a questo punto. Rimane comunque una pista interessante, che il giornalista Luca Marchetti ha esposto: modifica alle condizioni dell’acquisto e apertura di nuove prospettive di mercato.

Nuove prospettive per Lucca: cosa potrebbe cambiare a gennaio

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto sul Napoli dopo il grandioso Galà di ieri sera che ha visto gli azzurri come super protagonisti. Marchetti si è soffermato sulla situazione di Lorenzo Lucca al Napoli e sulle sue difficoltà di adattamento al contesto e alle gerarchie in avanti. Questo il punto di vista del giornalista, che ha prospettato una nuova via per l’ex Udinese:

“Per Lucca lui ci sono opportunità a gennaio, perché ci sarebbero molti club interessati. Bisogna capire cosa vuole fare il Napoli, ma soprattutto il ragazzo. Il prestito oneroso con obbligo di riscatto complica le cose, ma se c’è una volontà comune una soluzione si trova. Dipende molto dalla disponibilità dell’Udinese: si potrebbero cambiare le condizioni dell’operazione trovando un’altra formula, insomma, per fare il prestito sul prestito”.

Una strada che cambierebbe drasticamente quanto concordato in estate, ma che potrebbe favorire tutte le parti in causa. Al momento rimane soltanto un’ipotesi, ma la sua concretizzazione non è soltanto un’utopia.

Lucca e le difficoltà della prima stagione: i numeri del centravanti azzurro

Questa prima frazione della stagione 2025/26 ha visto un Lorenzo Lucca non all’altezza delle aspettative degli scorsi mesi, almeno per il momento. Il classe 2000 è arrivato dopo una grandiosa stagione a guida dell’attacco dell’Udinese, club che lo ha ceduto al Napoli per 35 milioni di euro.

Probabilmente è anche la cifra pattuita per il suo trasferimento in Campania uno dei fattori che stanno incidendo sul suo rendimento e sulla pressione mediatica subita. Nel corso di questa stagione, Lucca è sceso in campo in 15 occasioni considerando tutte le competizioni, trovando soltanto un gol in occasione del match contro il Pisa a fine settembre. Appena 470 minuti giocai fin qui, con Hojlund e (al più presto) Lukaku che partono avanti nelle gerarchie.