Lukaku, nuovi tempi di recupero? La notizia cambia tutto in casa Napoli

Tra i tanti giocatori infortunati che Antonio Conte non vede l’ora di riavere a disposizione, c’è sicuramente Romelu Lukaku. L’attaccante belga è fermo ai box da inizio stagione a causa di un brutto infortunio alla coscia. Quasi quattro mesi dopo, però, è pronto ad allenarsi con il resto del gruppo. I tifosi del Napoli lo aspettano.

Lukaku torna a disposizione: c’è la data

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Lukaku vorrebbe accelerare il rientro in panchina. Contro il Cagliari non ce la farà, ma nel weekend potrebbe accomodarsi alle spalle di Antonio Conte. Molto probabilmente ci vorrà ancora qualche settimana per il suo ritorno in campo, ma i segnali sono positivi. Vederlo in panchina contro la Juventus farebbe sicuramente piacere a tutti i tifosi.

Nel frattempo, però, Antonio Conte dovrà ‘accontentarsi’ di Lorenzo Lucca.

Napoli-Cagliari, occasione per Lucca: le gerarchie in attacco

Contro la Roma non ha segnato, ma ha servito assist l’assist decisivo per il gol della vittoria. Rasmus Hojlund è l’attaccante titolare in casa Napoli, almeno fino al rientro di Lukaku. Il danese ha giocato 80 minuti, per poi fare spazio a un Lucca sempre più in difficoltà. L’ex Udinese ha segnato un solo gol in stagione, ma avrà la possibilità di rifarsi domani, contro il Cagliari in Coppa Italia. Antonio Conte, nonostante le assenze, è pronto a fare turnover.