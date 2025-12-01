Roma-Napoli, Koné si sfoga: “Partita decisa da un episodio”

Dopo le dichiarazioni perentorio di Gian Piero Gasperini sul contatto da cui è poi partita l’azione del gol azzurro, sono arrivate anche le parole del centrocampista Manu Koné al termine della gara. Il calciatore francese si è sfogato ai microfoni di Dazn.

Koné si sfoga: “Gara decisa da un episodio”

Dopo la sconfitta contro il Napoli, Manu Koné ha parlato ai microfoni di Dazn, analizzando specialmente l’episodio che ha portato al gol vittoria degli azzurri.

Il centrocampista della Roma ha dichiarato: “Sapevamo di dover cercare i nostri giocatori migliori, gli attaccanti. Pellegrini, Soulé: giocatori di maggior classe davanti. Oggi non ci siamo riusciti, il Napoli ci ha limitato molto. Oggi non ha funzionato, ma abbiamo dato tutto e ci riproveremo. Intervento di Rrahmani? Era una partita di alta classifica, decisa da un episodio. A mio avviso c’è contatto, mi ha toccato. Secondo me valeva la pena andare a rivedere l’azione. L’arbitro ha detto che non era fallo ma secondo me era opportuno rivederla”.