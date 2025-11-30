Roma-Napoli, Gasperini non ci sta: scoppia la polemica in diretta!

Il Napoli di Antonio Conte espugna l’Olimpico, mandando ko la Roma di Gian Piero Gasperini con il punteggio di 1-0. Agli azzurri é bastato il gol di Neres, siglato nel primo tempo, per portare a casa la terza vittoria di fila dopo i successi casalinghi contro Atalanta e Qarabag. Una vittoria che ha permesso ai partenopei di prendersi nuovamente la vetta della classifica, in coabitazione con il Milan.

Al termine del match, in casa giallorossa non sono mancate le polemiche. Gian Piero Gasperini si è lasciato andare ad uno sfogo, iniziando la sua analisi sul contatto tra Koné e Rrahamani, da cui è poi partita l’azione del gol di Neres.

Gasperini furioso: c’entra il contratto tra Koné e Rrahmani

Dopo la battuta d’arresto col Napoli, che è costata alla Roma la vetta della classifica, Gian Piero Gasperini si è sfogato ai microfoni di Dazn: “Episodio Koné Rrahmani? Si possono vedere in tanti modi, faccio fstica ad essere netto. Dopo aver preso il pallone alza la gamba e prende Konè ma non è netto. Non è cosi netto il tocco del pallone come detto da Marelli e di solito questi falli vengono sempre fischiati”.

Gasperini ha poi sottolineato: “Abbiamo fatto tante partite presi pochi gol e siamo arrivati fino a stasera in posizioni alte della classifica. Nella situazione del gol non abbiamo coperto bene difensivamente e dobbiamo migliorare. Il Napoli ha tirato pochissimo quindi è stata una partita abbastanza bloccata. Abbiamo pagato la partita di giovedi non avevamo la solita energia e velocita. Toccavamo troppe palle e facevamo girare lentamente il pallone. Siamo arrivati incerottati e non abbiamo giocato come al solito”.

Infine, Gasperini ha dichiarato: “Stasera abbiamo giocato sottotono ma anche il Napoli ha giocato un ritmo lento. Una partita non molto bella anche perche noi avevamo poche energie, è un peccato. Il campionato è lungo, guardiamo avanti e prendiamo insegnamenti da questa partita”.