Napoli, emergenza a centrocampo: 5 nomi nel mirino per gennaio. C’è anche un giocatore di Serie A

Il Napoli si prepara a un intervento deciso sul mercato di gennaio, complice la lunga lista di infortunati che sta colpendo il reparto di centrocampo. La società vuole offrire ad Antonio Conte nuove soluzioni già a inizio mese e il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando su una serie di profili monitorati da tempo. La situazione richiede un rinforzo immediato per evitare problemi numerici e tecnici in vista della seconda parte della stagione.

Le necessità del Napoli e gli obiettivi di gennaio

I lunghissimi infortuni di Anguissa, De Bruyne e Gimour complicano la gestione del centrocampo. Le assenze rischiano di prolungarsi e per questo il Napoli vuole chiudere in fretta un’operazione che garantisca affidabilità e qualità.

La ricerca guarda in particolare alla Premier League, ma non mancano soluzioni dalla Serie A e dal campionato tedesco. L’obiettivo è inserire un centrocampista pronto a integrarsi subito con il gruppo.

I cinque nomi seguiti da Manna

Il primo profilo della lista è Mainoo del Manchester United, centrocampista giovane e tecnico che però sta trovando poco spazio in Inghilterra. Un’operazione difficile, ma non impossibile se i Red Devils aprissero al prestito.

Un’altra pista porta a Magassa del West Ham, che potrebbe lasciare Londra per avere maggiore continuità. È una soluzione considerata sostenibile a livello economico. La società guarda con attenzione anche a Manzambi del Friburgo, apprezzato per duttilità e intensità. I tedeschi però non vorrebbero privarsene.

Il nome più esperto è quello di Goretzka del Bayern Monaco, in scadenza di contratto. L’ingaggio è alto, ma la finestra di gennaio potrebbe aprire scenari nuovi. Chiude la lista del Mattino, Ederson dell’Atalanta, profilo seguito da tempo e già considerato pronto per un salto in avanti. La sua situazione dipende dalle strategie della società bergamasca.

Una scelta che può segnare la stagione

Il Napoli vuole evitare rischi e punta a garantire a Conte un rinforzo affidabile prima possibile. La squadra ha bisogno di equilibrio e continuità, qualità che un nuovo centrocampista potrebbe portare subito. La dirigenza sa che il mercato di gennaio è complesso, ma l’emergenza spinge a un intervento rapido. La scelta finale dovrà unire qualità, costi sostenibili e capacità di incidere da subito, elementi fondamentali per chiudere al meglio la stagione.