Napoli-Gilmour: spunta il motivo della scelta dell’operazione, le ultimissime

La scelta di Billy Gimour di ricorrere all’operazione chirurgica per risolvere i problemi di pubalgia trovano una risposta chiara e le motivazioni sono evidenti. La decisione del centrocampista, concordata con dirigenza e staff tecnico del Napoli, guarda ad un pieno recupero senza dover passare per terapie conservative. L’obiettivo di Gilmour, oltre a quello di tornare per la seconda metà di stagione con gli azzurri, rimane la partecipazione al Mondiale con la sua Scozia.

Gilmour si opera: tutti i motivi che hanno portato alla scelta

I continui fastidi accusati da Billy Gilmour erano ormai un grande problema per il calciatore e per il Napoli, con Antonio Conte costretto a ricorrere a nuove idee tattiche per sopperire alla sua assenza nelle rotazioni. Lo scozzese è fermo da inizio novembre, con la pubalgia che continua ad affliggerlo e che richiedeva una soluzione.

Le strade erano due: ricorrere ad una terapia conservativa o andare sotto i ferri. La terapia gli avrebbe consentito di tornare in campo prima del previsto, mantenendo comunque un certo tipo di fastidio nei mesi a venire e rinviando l’operazione all’estate. La decisione di intervenire subito con l’operazione, con ogni passaggio concordato con il Napoli stesso, deriva dall’impossibilità di farlo in estate a causa dei Mondiali con la Scozia.

I tempi di recupero per Gilmour: fissata la data per il rientro

L’intervento porterà dunque Gilmour a rimanere ai box per circa un mese e mezzo, con il rientro che è stimato per metà gennaio.

Lo scozzese salterà dunque la Supercoppa Italiana, con la semifinale contro il Milan in calendario per il 18 dicembre, oltre ad altri big match contro Juventus, Inter, Lazio e chiaramente Roma-Napoli di questa sera. L’obiettivo è quello di tornare a disposizione per la penultima gara della League Phase di Champions League contro il Copenhagen, che precede altri due super sfide contro Juventus e Chelsea.