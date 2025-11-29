Roma-Napoli, piano di sicurezza rafforzato: è scattato l’allarme

La febbre per Roma-Napoli diventa sempre più alta man mano che ci si avvicina al big match. Domani, dalle ore 20:45, andrà in scena il ‘derby del Sole’, che vedrà i giallorossi tentare di difendere la prima posizione in classifica ospitando i partenopei. Antonio Conte proverà invece a ‘rovinare la festa’ giallorossa. Nel frattempo, si prepara una misura di sicurezza straordinaria in vista della sfida che vedrà una grande cornice di tifosi.

Roma-Napoli, scatta la misura straordinaria: previsti 10mila tifosi azzurri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è prevista una misura di sicurezza straordinaria in vista della sfida di vertice tra Roma e Napoli. Sono attesi circa 10mila tifosi del Napoli non provenienti dalla Campania per assistere al match dell’Olimpico e, per questo, sarà prevista una misura straordinaria.

Ci saranno infatti, un maggior numero di steward e di Forze dell’Ordine, aumentando il normale numero di agenti a controllo della sicurezza durante la sfida. Una misura che si ritiene necessaria per garantire la sicurezza di tutti ed evitare problemi tra le due tifoserie.