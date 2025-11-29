Roma – Napoli, Conte riflette sulle scelte: un ritorno e una tentazione nella sua testa

Domani sera il Napoli scenderà in campo per una gara fondamentale per lotta Scudetto. Gli azzurri affronteranno la Roma capolista in quello che sarà, sicuramente, un crocevia fondamentale del campionato. Antonio Conte ha ancora qualche dubbio da sciogliere per il match e riguarda gli esterni di centrocampo e d’attacco nel suo 3-4-3 (o 3-4-2-1).

Politano e Spinazzola verso la panchina

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, l’opzione Politano resta un’idea nella testa di Conte, ma ha al momento è in svantaggio rispetto a Lang. Si tratterebbe della terza panchina di fila per l’esterno italiano, il che sarebbe abbastanza un unicum, considerando come l’ex Sassuolo e Inter sia sempre stato uno dei fedelissimi del tecnico azzurro.

Il grande ritorno è invece Leonardo Spinazzola, ma solo dalla panchina. Il terzino rientrerà sicuramente fra i convocati, ma difficilmente sarà presente nell’undici titolare: molto più probabile un suo ingresso a gara in corso.