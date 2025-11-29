Home ->

Copertina Calcio Napoli

Roma – Napoli, Conte riflette sulle scelte: un ritorno e una tentazione nella sua testa

di
Antonio Conte parla in conferenza stampa prima di una partita del Napoli

Domani sera il Napoli scenderà in campo per una gara fondamentale per lotta Scudetto. Gli azzurri affronteranno la Roma capolista in quello che sarà, sicuramente, un crocevia fondamentale del campionato. Antonio Conte ha ancora qualche dubbio da sciogliere per il match e riguarda gli esterni di centrocampo e d’attacco nel suo 3-4-3 (o 3-4-2-1).

Politano e Spinazzola verso la panchina

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, l’opzione Politano resta un’idea nella testa di Conte, ma ha al momento è in svantaggio rispetto a Lang. Si tratterebbe della terza panchina di fila per l’esterno italiano, il che sarebbe abbastanza un unicum, considerando come l’ex Sassuolo e Inter sia sempre stato uno dei fedelissimi del tecnico azzurro.

Il grande ritorno è invece Leonardo Spinazzola, ma solo dalla panchina. Il terzino rientrerà sicuramente fra i convocati, ma difficilmente sarà presente nell’undici titolare: molto più probabile un suo ingresso a gara in corso.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie