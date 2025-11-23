Napoli, senti Lang: “Serve energia positiva. Se martedì perdi sei una m***a”

Al termine della vittoria del Napoli contro l’Atalanta, l’attaccante Noa Lang ha lanciato un avvertimento netto per la squadra: «Serve energia positiva, perché se martedì perdi sei una m***a». Le sue parole arrivano dopo un periodo in chiaroscuro e puntano dritto alle prossime sfide. La tensione è alta e il contesto della Serie A e della Champions League richiede una risposta immediata sul campo.

Lang rilancia l’urgenza di cambiare passo

Dopo aver parlato con i microfoni di Radio CRC, Lang ha spiegato:

“La cosa più importante per adesso è avere energia positiva in squadra… Dobbiamo farlo anche martedì, perché se giochiamo male martedì tutti dimenticano la partita di oggi.”

La dichiarazione mette in luce quanto per lui conti la costanza. Il Napoli ha caratteristiche notevoli, ma nelle ultime uscite non ha saputo esprimerle. Lang ha ampiamente riconosciuto il gap mentale:

“Il calcio è davvero pazzo: un giorno vinci e sei il migliore, tre giorni dopo perdi e sei una m***a. È così che funziona nel calcio.”

Contesto e prossime sfide

Il club partenopeo sta vivendo un momento in cui le aspettative sono elevate e ogni partita rischia di diventare uno snodo cruciale. Antonio Conte e la dirigenza mantengono l’attenzione altissima e sanno che servirà una squadra pronta sotto tutti i profili. Il Qarabag in Champions appare come uno spartiacque, specie per la classifica europea. Le parole di Lang non sono solo rabbia o sfogo: sono una richiesta di impegno concreto.

Un messaggio che va oltre le parole

Il monito di Lang riporta al centro l’idea che vincere è importante ma restare coerenti lo è ancora di più. In un campionato dove ogni dettaglio conta, avere la mentalità giusta può fare la differenza. Il Napoli ha l’occasione di trasformare questa vittoria in un punto di svolta, dopo settimane difficili. E per farlo servirà concentrazione, maturità e quella “energia positiva” invocata dall’attaccante.