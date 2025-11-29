Napoli Primavera, momento magico: il risultato è pazzesco!

Il Napoli Primavera ha confermato quest’oggi di attraversare davvero un ottimo momento di forma: gli azzurrini di Rocco ha infatti vinto per 1-0 contro in casa del Parma secondo in classifica in Primavera 1. Si tratta quindi di un risultato di assoluto prestigio, che porta la quarta vittoria nelle ultime cinque partite (considerando anche Youth League e Coppa Italia Primavera).
Altra vittoria del Napoli Primavera in un big match
A risultare decisivo per il successo è la rete di Lo Scalzo, arrivata al quindicesimo minuto dopo una stupenda combinazione. Gli azzurri hanno poi gestito il match rischiando davvero poco. Gli avversari chiudono anche la gara in dieci a causa dal cartellino rosso per Mikolajewski nel recupero.
Si tratta di un successo fondamentale per il Napoli, che esce così (almeno per il momento) dalle zone più basse della classifica, occupando il quindicesimo posto in classifica in Primavera 1. Gli ultimi successi mostrano gli enormi progressi del giovane gruppo di Rocco e un lavoro che sta sempre più portando i suoi frutti: finalmente anche il settore giovanile può essere un fiore all’occhiello di questa società.