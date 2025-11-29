Gasperini prepara la trappola per Conte: occhio alla mossa anti Napoli

Quella di domenica sera sarà la serata di un super big match come Roma-Napoli. Si tratta di un crocevia importantissimo per la lotta Scudetto, oltre che di un’interessante sfida fra due maestri in panchina come Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. L’allenatore giallorosso starebbe già preparando un piano ben preciso per provare ad avere la meglio del match, con dei notevoli cambi di formazione.

Il piano anti-Napoli di Gasperini

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, Gasperini starebbe pensando ad un piano per neutralizzare il gioco azzurro, che prevede l’inserimento di Pellegrini in marcatura su Lobotka. Si tratta di un piano effettuato più volte effettuato dal tecnico in questa stagione, come ad esempio con Calhanoglu contro l’Inter e con Rovella contro la Lazio. A centrocampo, va verso la titolarità Koné, che potrebbe farcela a recuperare per il match nonostante l’infortunio.

Idea attacco leggero: fu la mossa che “distrusse” Conte l’anno scorso

La rosea svela un altro dettaglio tattico al vaglio, cioè quello di un attacco leggero con Dybala e Soulé insieme. Partirebbe dalla panchina, invece, Evan Ferguson, ancora non al meglio della condizione dopo un infortunio. Questa scelta sarebbe una sorta di “replay” rispetto alla mossa vincente nel match trionfato lo scorso anno al Maradona alla guida dell’Atalanta, in cui lasciò Retegui in panchina per puntare privo di riferimenti composto da Pasalic, De Ketalaere e Lookman. Chissà se Conte, quindi, non abbia già studiato anche un modo per arginare questa idea tattica.