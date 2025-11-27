Roma – Napoli, tegola dell’ultim’ora: il big è a serio rischio per il match

Tegola improvvisa in vista di Roma-Napoli: si è fermato durante la gara di Europa League dei giallorossi il centrocampista Manu Koné. Il francese ha dovuto abbandonare il campo al minuto 28 del match contro il Midtjylland per un problema alla caviglia.

Koné si ferma per infortunio prima di Roma-Napoli

Le prime impressioni parlano di un trauma contusivo-distorsivo. Koné ha accusato il problema dopo un pestone di avversario al minuto 13, provando a stringere i denti e restare in campo. Dopo poco più di 10 minuti, però, il giocatore si è nuovamente accasciato a terra, chiedendo il cambio. Al momento, è sicuramente da reputarsi in dubbio per l’importante big match di domenica sera contro il Napoli.

Salterà il Napoli?

Al momento, non è ancora chiaro se il centrocampista possa riuscire a recuperare per il match contro il Napoli. La speranza della Roma è quella che il calciatore si sia fermato in tempo, ma solo nella giornata di domani si sapranno effettivamente le sue condizioni. Al momento, comunque, la sua titolarità è da considerarsi a forte rischio in considerazione della vicinanza al match. Al suo posto, Gasperini opterebbe per la coppia di centrocampo composta da Cristante e El Aynaoui.