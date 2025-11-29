Dal Bayern Monaco al Napoli: Manna prova un colpaccio da sogno

Le ultime mosse di mercato del Napoli hanno insegnato a non porre limiti ai sogni dei tifosi: un colpo come quello di Kevin De Bruyne, dimostra che nessun obiettivo è realmente impossibile. Manna vuole così riprovarci ancora: secondo Tuttomercatoweb, nella lista del club azzurro per il centrocampo ci sarebbe anche il centrocampista del Bayern Monaco Leon Goretzka.

Goretzka nuovo obiettivo azzurro

La società azzurra, secondo il portale, avrebbe deciso di intervenire sulla metà campo con un investimento per un giocatore pronto, vista l’emergenza infortuni che ha falcidiato il reparto. Goretzka è uno dei nomi sotto osservazione, anche se resta una pista sicuramente difficile: il Bayern non valuta infatti una sua cessione a gennaio e anche il calciatore non sta premendo per l’addio. La società azzurra però è intenzionata a monitorare la situazione e ad entrare in campo qualora ci fosse una minima apertura da parte del club bavarese. La ascadenza del contratto del giocatore nel 2025 potrebbe giocare a favore.

Gli altri nomi per il centrocampo del Napoli

La lista non si esaurisc, però, al solo Goretzka. Restano vive, così, anche altre piste dalla Serie A, come quelle che portano ad Arthur Atta e Davide Frattesi. Anche qui i problemi non mancano: per il primo, l’Udinese potrebbe fissare una valutazione altissima, mentre il secondo è difficile che venga ceduto a gennaio da parte dell’Inter. Non da trascurare è anche la pista Frendrup, su cui già sono tanti i club italiani interessati (fra cui l’Inter).