Infortunio Gilmour, spunta la confessione del centrocampista: i tempi di recupero diventano più chiari

Nel Napoli, l’infortunio di Billy Gilmour è diventato un nodo centrale di queste settimane. La pubalgia che lo limita da oltre un mese ha portato il centrocampista a una decisione definitiva. Il consulto svolto in Inghilterra ha chiarito che l’unica strada per un recupero stabile è l’intervento chirurgico. La scelta pesa sulla stagione, visto che il 2025 del giocatore rischia di essere compromesso. La situazione è rilevante per Antonio Conte e per la corsa del club in Serie A, perché il rientro slitta e toglie una pedina importante in mezzo al campo.

La decisione definitiva e il consulto medico

Il Mattino ha ricostruito le scorse ore del centrocampista. Il controllo effettuato in Inghilterra ha indicato l’operazione al pube come percorso più rapido per superare la pubalgia. Gilmour ha scelto di seguirlo senza ulteriori attese. La valutazione clinica ha confermato che il fastidio non si sarebbe risolto con il lavoro personalizzato che aveva permesso un parziale miglioramento nelle scorse settimane.

Le conseguenze per Napoli e per la stagione

La pubalgia aveva già condizionato il rendimento del giocatore e aveva messo in dubbio il suo ritorno tra i convocati. Gli ultimi esami hanno eliminato ogni dubbio e spinto verso una scelta inevitabile. Lo stesso calciatore, probabilmente esasperato dalla situazione, ha confermato la volontà di operarsi. Anche Leonardo Spinazzola è alle prese con la stessa problematica, ma il terzino, per il momento, ha scelto la strada di un recupero personalizzato, senza finire sotto i ferri.

Quando rientra Gilmour? Dalle prime indiscrezioni, potrebbe tornare in campo direttamente per metà gennaio.