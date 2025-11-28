Home ->

Roma-Napoli, mossa a sorpresa di Conte? La nuova idea di formazione spiazza

Antonio Conte in vista della partita contro la Roma

Archiviata l’ottima vittoria nella League phase di Champions League, 2-0 contro il Qarabag, il Napoli di Antonio Conte affronta la Roma di Gian Piero Gasperini, prima in classifica a due lunghezze proprio dagli azzurri. Il tecnico azzurro, viste le grandi assenze a centrocampo, ha provato Luca Marianucci nel ruolo di play.

In avanti, Conte vorrebbe confermare il tridente visto delle ultime due uscite composto da: Neres, Lang e Hojlund. L’alternativa è inserire Matteo Politano, magari proprio al posto dell’esterno olandese, con il numero 7 che slitterebbe sulla fascia sinistra.

Napoli, nuovo ruolo per Marianucci

Dopo gli stop di Kevin De Bruyne e Andrè-Frank Zambo Anguissa, è arrivata una brutta notizia anche per Billy Gilmour. Oltre i due titolari, McTominay e Lobotka, l’allenatore salentino può contare solo due cambi a centrocampo, il jolly Elmas e il giovane Vergara.

Vista la grande emergenza, come riportato da La Repubblica, Antonio Conte ha provato Marianucci nell’inedito ruolo di play durante un’amichevole contro la Primavera. Il difensore italiano davanti la difesa potrebbe essere un’ipotesi almeno fino alla prossima apertura del mercato invernale, dove i campioni d’Italia correranno ai ripari.

Luca Marianucci con la maglia dell'Italia Under 21 nella gara contro la Macedonia
Marianucci con l’Italia Under 21

Roma – Napoli, conferme in attacco?

Nella sfida contro i giallorossi, l’ex commissario tecnico della Nazionale vorrebbe confermare il trio d’attacco che ha ben figurato nelle due vittorie arrivate dopo la sosta per le nazionali. Come riferisce La Repubblica, l’alternativa è rappresentata da Matteo Politano, che dopo due panchine consecutive insidia Noa Lang per un posto da titolare.

