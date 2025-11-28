Roma-Napoli, doppio forfait: ora sono guai per l’allenatore

Pessime notizie per la Roma in vista del big match di questo fine settimana contro il Napoli. I giallorossi rischiano di arrivare alla sfida con la coperta molto corta a centrocampo: le condizioni fisiche di El Aynaoui e Koné preoccupano e non è affatto scontato il loro recupero.

Super sfida in arrivo per il Napoli: gli azzurri a Roma per riprendersi la vetta

Questa domenica alle ore 20:45 andrà in scena una grande partita, che potrebbe già risultare significativa negli equilibri della Serie A. Sul terreno dello Stadio Olimpico la Roma accoglie il Napoli, in una partita che mette prima e seconda forza del campionato una contro l’altra.

Al momento i giallorossi si trovano in vetta alla classifica, con il rendimento degli uomini di Gasperini che sta superando le aspettative di inizio anno. Il gruppone a ridosso del primo posto è tuttavia molto folto, con ben 5 squadre racchiuse in appena 4 punti: un incentivo in più per i partenopei per cercare di scavalcare una diretta rivale e mettere ulteriore pressione alle altre.

Guai per Gasperini: due centrocampisti a forte rischio per Roma-Napoli

La partita di domenica rischia però di dover costringere la Roma a rivedere il proprio centrocampo. Come confermato da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, i giallorossi monitorano le condizioni di Manu Koné e Neil El Aynaoui.

Sia il francese che il marocchino sono alle prese con un trauma contusivo distorsivo, che li tiene ancora in dubbio per il match contro il Napoli. I due calciatori romanisti faranno di tutto per esserci, ma ad oggi sembra davvero che la loro presenza (o meno) dipenderà da una decisione da prendere il giorno stesso del match.