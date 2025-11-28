“Ho fatto una macumba a un napoletano”. La rivelazione di Gasperini fa il giro del web

Gian Piero Gasperini si è regalato un taglio di barba e capelli fresco da un barbiere di origini napoletane, di nome Gennaro. L’allenatore della Roma ha trasformato l’episodio in una gag scaramantica, dichiarando di avergli fatto la macumba per il match di domenica contro il Napoli.

La battuta del Gasp infiamma la sfida: Roma – Napoli si avvicina

Uscendo dalla conferenza stampa pre-partita di Roma – Midtjylland, Gasp non si è trattenuto e ha lanciato la frecciatina diventata virale:

“Me lo ha fatto un barbiere di Napoli, ma tranquilli: gli ho fatto la macumba per domenica”.

Una frase buttata lì con il sorriso, ma che racchiude tutta la pressione di una sfida che per molti è già fondamentale per lo Scudetto. Un messaggio leggero ma chiaro: la Roma arriva carica e senza paura allo scontro dell’Olimpico. La “macumba” è chiaramente una provocazione scherzosa, ma in settimana di Roma – Napoli, ovviamente, ogni parola pesa e fa rumore.