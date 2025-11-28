Calciomercato Napoli, scatta l’ansia sul rinnovo: trattativa rallentata e doppio assalto al titolarissimo

Nel Napoli cresce l’attenzione attorno alla situazione di Amir Rrahmani, uno dei punti fermi della difesa. Il suo contratto scade nel 2027 e le trattative per il rinnovo hanno subito una frenata nelle ultime settimane. La notizia, riportata dal Corriere dello Sport, arriva mentre due club turchi monitorano il giocatore con interesse. La situazione apre un tema importante per la società, impegnata a costruire la squadra per le prossime stagioni e a proteggere i propri titolari in vista dei movimenti di mercato che coinvolgono la Serie A e l’Europa.

Trattativa in pausa e valutazioni interne del Napoli

La situazione è diventata più delicata, secondo il quotidiano. I contatti tra la società e l’entourage del centrale non procedono con la rapidità attesa. Il Corriere dello Sport parla di una trattativa rallentata, un dettaglio che pesa perché riguarda un giocatore stabilmente al centro del progetto tecnico. Le prestazioni del difensore, decisive nello scacchiere del club, spingono il Napoli a valutare ogni passaggio con attenzione.

Il contesto di mercato, sempre dinamico in questo periodo, rende la situazione ancora più sensibile. Il ruolo del giocatore nella rosa resta centrale, ma la distanza sul prolungamento ha aperto scenari che la dirigenza non può ignorare.

L’interesse di Besiktas e Fenerbahce e il peso del mercato estero

Dalla Turchia arrivano segnali concreti. Secondo il quotidiano, Besiktas e Fenerbahce hanno mostrato apprezzamento per il profilo del centrale kosovaro. Le due società stanno monitorando i possibili movimenti in vista delle prossime sessioni e tengono sotto controllo la sua situazione contrattuale. Per il Napoli la questione è rilevante, anche perché il difensore resta uno dei pilastri della squadra che ha disputato la Champions League e rappresenta un riferimento tecnico in un reparto che richiede continuità.

Il futuro di Rrahmani resta legato a valutazioni che coinvolgono società, staff tecnico e calciatore. Nel gruppo, però, prevale la considerazione per un giocatore che ha mostrato affidabilità e spirito competitivo. L’immagine di continuità trasmessa in questi anni rafforza il sentimento di rispetto per il suo percorso.