Napoli-Roma, Totti incendia l’atmosfera: “I napoletani l’hanno sempre avuto”

Domenica sera Roma e Napoli si sfideranno alle 20:45 tra le mura dello Stadio Olimpico per il primato in Serie A, al momento occupato dai giallorossi di mister Gian Piero Gasperini.

Nella giornata odierna, Francesco Totti si è raccontato in esclusiva a DAZN, nello speciale condotto da Pierluigi Pardo, ricordando alcuni aneddoti della sua carriera ed il rapporto con le tifoserie più appassionate d’Italia, tra cui quella partenopea.

Napoli, parole al miele di Totti: “I napoletani mi hanno sempre rispettato, ed io rispetto molto loro”

Francesco Totti, a poco più di 24 ore dalla sfida tra Napoli e Roma, un po’ a sorpresa ha voluto spendere parole al miele indirizzate a tutti i tifosi napoletani. Il Capitano, ai microfoni di DAZN, ha sottolineato le similitudini tra il tifo romanista e quello partenopeo, evidenziando inoltre un enorme rispetto:

I napoletani hanno sempre avuto un debole per me, ed io li ho sempre rispettati molto. A Napoli la passione per la squadra è fortissima, la città è meravigliosa. Sono una tifoseria passionale che paragono sempre a quella della Roma.

Totti sullo Scudetto del 2001: “Era difficile in quello stadio. Forse era destino che avremmo dovuto vincerlo in casa”

Francesco Totti ha poi ripercorso il celebre campionato 2000-2001, quello vinto dalla Roma di Fabio Capello proprio grazie alle gesta del Pupone. Il 10 ha ricordato di come i giallorossi avrebbero potuto vincere lo scudetto proprio in trasferta a Napoli, mandando tra l’altro gli azzurri in Serie B: