Dubbi di formazione per Conte: contro la Roma cambia l’attacco?

In vista del big match del weekend contro la Roma, Antonio Conte sta cercando la migliore strategia possibile per tentare lo scavalco ai danni di Gasperini. Attualmente la Lupa guida la classifica del campionato, a +2 dai partenopei e dal Milan: per la gara dell’Olimpico, possibile chance dall’inizio per Matteo Politano.

Conte pronto a modificare il tridente: il possibile ballottaggio

La sfida contro la capolista porta il Napoli a cercare imprevedibilità e concretezza, elementi necessari se si vuole mettere in difficoltà la migliore difesa del torneo.

Proprio in zona gol, stando a quanto riportato da Sky Sport, potrebbe cambiare qualcosa rispetto alle ultime gare. Gli impegni scorsi contro Atalanta in campionato e Qarabag in Champions League hanno visto i partenopei scendere in campo con un tridente con Hojlund riferimento centrale e Lang e Neres ad agire sui lati. Adesso Conte potrebbe decidere di rimettere in campo Matteo Politano, elemento che spesso risulta prezioso nell’equilibrare la squadra e nel dialogo tra i diversi reparti. Una scelta che potrebbe risultare utile contro una squadra cinica come la Roma: sarà il campo a dire chi avrà avuto ragione.