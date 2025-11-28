Napoli, che assist dall’agente del centrocampista: il trasferimento può arrivare già a gennaio

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista da acquistare nel prossimo mercato di gennaio, visti i numerosi infortuni accusati in mediana. Tra i vari nomi nella lista del d.s. Manna c’è anche quello di Ederson.

All’Atalanta il brasiliano sta vivendo l’ennesima stagione di grande livello, e oramai si è imposto come uno dei centrocampisti più completi e dominanti della Serie A. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club, ed in merito alla questione si è espresso anche l’agente, che di fatto ha aperto ad un futuro altrove.

Mercato Napoli, l’agente di Ederson: “Credo che a gennaio o a giugno l’Atalanta lo cederà”

Intervistato ai microfoni di Cadena Ser, André Cury ha lanciato una vera e propria bomba di mercato, che potrebbe interessare da vicino il Napoli. Ederson ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027. Questo fattore, secondo l’agente, renda l’addio all’Atalanta molto più probabile:

Ederson è un’opportunità per tutti perché il suo contratto è in scadenza nel 2027. L’Atalanta non ha voluto venderlo nonostante le offerte molto alte. Credo che a gennaio o a giugno faranno l’operazione. L’Atalanta chiedeva molto denaro, tra i 60 e i 75 milioni di euro ma ora il suo contratto sta per scadere, potrebbero arrivare a dimezzare il prezzo, tra i 30 e i 40 milioni

Ederson, non c’è solo il Napoli: occhio a Galatasary e Juventus

Il Napoli sarebbe tra i club maggiormente interessati ad Ederson per la sessione di mercato di gennaio. L’Atalanta, per non perderlo a zero il prossimo anno, verosimilmente lo lascerà partire per una cifra vicina ai 40 milioni, con la preferenza nella finestra di giugno.

Oltre al Napoli, però, ci sono anche la Juventus ed il Galatasaray sul talento della Dea, come riportato da calciomercato.com. Si prospetta dunque un duello di mercato internazionale.