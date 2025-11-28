Napoli, c’è un rinnovo ‘particolare’: annuncio ufficiale del club

Con il gruppo squadra e lo staff tecnico interamente focalizzati sui prossimi impegni, il Napoli continua a guardare anche alle collaborazioni e ai rapporti extra campo. Il club azzurro ha appena annunciato il rinnovo della partnership con Danipitbull, che continuerà a rappresentare il Napoli nelle competizioni riguardanti FC26 e il mondo del gaming.

Rinnovo della partnership: il Napoli lo annuncia con una nota

Tramite un comunicato ufficiale riportato sul sito del club, il Napoli ha annunciato il rinnovo della partnership con Danipitbull.

Il gamer, il cui vero nome è Danilo Pinto, sarà rappresentante ufficiale del club nelle competizioni eSports dedicate a FC26 anche per la stagione 2025/26. Danipitbull ha portato in alto il nome del Napoli nel mondo del gaming, classificandosi secondo nella competizione di gaming inerente alla Serie A, in top 17 nella eChampions League e in top 16 in quella mondiale.

La soddisfazione di Danipitbull: avanti insieme con il Napoli

Anche lo stesso Danipitbull ha manifestato tutta la sua soddisfazione per un nuovo anno da vivere come rappresentante ufficiale del Napoli nel mondo EA Sports FC. Queste le sue dichiarazioni, riportate all’interno del comunicato del club:

“Sono felice di continuare questo progetto con la società Napoli, qui mi sento a casa, l’orgoglio di indossare questa maglia è inspiegabile. Ringrazio la loro fiducia nei miei riguardi, insieme ai nostri tifosi possiamo sognare, siamo solo all’inizio!”.

Un percorso avviato con gli azzurri che ha consentito allo stesso Danipitbull di crescere nel tempo. Oltre ai risultati sopraelencati che riguardano il Napoli nel corso dell’ultimo anno, anche il gamer ha riscosso grandi risultati a livello individuale, passando dal 71° al 26° posto nel ranking mondiale della sua categoria.