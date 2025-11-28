Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Mercato Napoli, la Roma prova lo sgambetto per il talento del Manchester: le ultime

di
Kobbie Mainoo nel riscaldamento ad Old Trafford

Sprint sul mercato già a gennaio? Il Napoli deve rinfoltire il reparto di centrocampo ed il nome di Mainoo è in cima alla lista di Antonio Conte

Assalto nel mercato invernale?

Affare alla McTominay? Il Napoli ci spera. Urge rinfoltire la mediana e il centrocampista dei red devils è il profilo perfetto. Con i guai fisici di Lobotka e Gilmour e le assenze pesanti di Anguissa e Kevin De Bruyne, il centrocampo dei partenopei è ad oggi ridotto all’osso. Per questo non si attenderà la sessione di mercato estiva, ma infatti gia da gennaio la dirigenza campana valuterà i profili sul mercato per portare forze fresche e nuova linfa ad Antonio Conte

Conte in panchina durante Roma-Napoli
Conte in panchina durante Roma-Napoli (Ansa foto) – SpazioNapoli.it

Le parole di Pedullà

Kobbie Mainoo è il primo nome. Il classe 2005 attenzioanto già dalla scorsa estate da tanti top club in Italia e all’estero, rimane nella lista dei desideri di Conte e di ADL. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà tramite il suo profilo su X, i partenopei proveranno a strapparlo ai Red Devils già da gennaio

“Mainoo: il Napoli non molla la presa, i contatti sono andati avanti, in attesa della decisione del Manchester United”

Sul giocatore rimane forte comunque la concorrenza della Roma, che negli ultimi giorni ha intensificato i colloqui e continua a monitorare a distanza la situazione legata alle uscite dei Red Devils.

