Manfredi conferma i rumors: “Disposti a vendere il Maradona”. Cosa succederà con De Laurentiis

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha annunciato una notizia che può cambiare il futuro del Napoli: il Comune è pronto a cedere la proprietà dello Stadio Maradona al Napoli di De Laurentiis. L’obiettivo è chiaro: dare alla squadra e alla città uno stadio efficiente e moderno.

Manfredi e l’annuncio sul Maradona

Il sindaco, intervenuto per Raido Kiss Kiss, non ha usato giri di parole: l’amministrazione è disponibile sia a investire direttamente per ammodernare l’impianto sia, in alternativa, a venderlo a De Laurentiis:

“Sullo stadio abbiamo una posizione chiara, siamo disposti ad investire sul Maradona e se la società volesse farlo in proprio siamo pronti a discuterne. Abbiamo l’interesse a fare le cose per il bene della squadra e della tifoseria, siamo anche disposti a vendere lo stadio come accaduto a Milano.”

Il primo cittadino ha lanciato, dunque, un messaggio chiaro: in caso di interesse da parte della società non si tirerà indietro. L’importante, però, è fare le cose “con cura”: si tratta comunque di un bene pubblico.

Napoli cresce: lo stadio non può restare così indietro

Il sindaco ha incastrato la questione stadio nel momento positivo della città:

“Questo è un momento molto importante per Napoli, il pil della città cresce di più rispetto alle altre città italiane. Vogliamo creare lavoro e ricchezza per favorire uno sviluppo che Napoli merita. Siamo una grande capitale europea, dobbiamo creare sempre nuove opportunità per crescere insieme”.

Tradotto: Napoli merita infrastrutture all’altezza del suo rilancio economico e turistico. Tenere il Maradona in queste condizioni, rischia di incidere proprio l’immagine positiva della città.