Napoli, De Laurentiis blinda il leader azzurro: rinnovo imminente!

Il Napoli sta lavorando a un passo decisivo per il proprio futuro. Nell’ambiente partenopeo circola la sensazione che qualcosa si stia muovendo intorno ad Amir Rrahmani. Le parti stanno limando i dettagli per un nuovo accordo, che potrebbe segnare la prossima fase del progetto tecnico azzurro. Il centrale kosovaro è considerato una garanzia e la società di De Laurentiis vuole tenerlo ancora al centro della difesa. L’intesa sembra essere ormai vicina.

Il Napoli blinda Rrahmani: rinnovo imminente

La trattativa per il nuovo accordo di Rrahmani è ormai alle ultime battute. Il difensore ha un contratto che termina nel 2027, con una possibilità di prolungarlo di un altro anno. Secondo ‘La Repubblica’, le conversazioni tra il club e il giocatore hanno fatto passi avanti nelle ultime settimane. I punti principali sarebbero già stati sistemati e l’intenzione è di allungare il rapporto fino al 30 giugno 2029. Manca solo la definizione degli ultimi dettagli, poi arriverà la firma. L’ingaggio dovrebbe salire su cifre intorno ai 4 milioni netti a stagione.

La scelta del Napoli non è casuale: Rrahmani resta uno dei pilastri della retroguardia azzurra. Arrivato nel gennaio del 2020, ha dimostrato con costanza affidabilità e leadership. La sua assenza nella prima parte di questa stagione si è fatta sentire, a conferma delle sue qualità difensive. Il club m sembra convinto di puntare ancora su di lui come punto fermo della difesa.

Un leader dentro e fuori dal campo

Per Antonio Conte e la società, Rrahmani non è solo un difensore: è un leader silenzioso, un uomo spogliatoio. Il rinnovo rappresenta un segnale forte. Confermare elementi come Rrahmani significa dare continuità e garanzia al progetto.

Il difensore sa il fatto suo, conosce l’ambiente e ha dimostrato di saper gestire pressione e responsabilità. Dunque, Amir Rrahmani resterà un uomo simbolo della retroguardia azzurra, un anello di congiunzione tra il passato ed il futuro del Napoli.