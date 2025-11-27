Vergogna a Roma, i tifosi già pensano al Napoli: l’accaduto fa infuriare tutti

Domenica si giocherà una partita bellissima: la sfida fra Roma e Napoli dovrà essere una stupenda serata di calcio, che vedrà fronteggiarsi la prima contro la seconda in classifica in un incrocio decisivo per la lotta Scudetto. Ad accompagnare l’avvicinamento alla gara, però, ci sono stati anche i soliti, beceri cori razzisti, arrivati quando ancora mancano più di tre giorni al match.

Partono già i cori razzisti contro Napoli all’Olimpico

Stasera la Roma è scesa in campo per affrontare il Midtjylland in Europa League, ottenendo una preziosa vittoria per 2-1. Ma i tifosi giallorossi allo stadio hanno portato la loro testa già al big match di domenica nel modo più becero possibile, cioè intonando una serie di cori anti-Napoli nel corso del match. Si sono sentiti, così, dalle curve dello stadio Olimpico i purtroppo oramai classici “Vesuvio lavali col fuoco” e “Odio Napoli“.

Tensione in vista di Roma-Napoli

Cresce quindi l’allerta in merito ad una sfida che si preannuncia ad alta tensione anche in merito ai comportamenti delle tifoserie. Il settore ospiti non vedrà i tifosi azzurri residenti in Campania, a cui è stata (ancora una volta) vietata la trasferta. Oltre agli scontri, però, il timore è anche quello di un atteggiamento ostile sugli spalti e di 90 minuti in cui si dovranno sentire cori poco piacevoli rivolti ai napoletani. Ci auguriamo che, quatomeno, tali atteggiamenti vengano puniti con la massima severità.