Tegola Napoli, le dichiarazioni sull’infortunio preoccupano: che mazzata per gli azzurri

Proseguono le brutte notizie per il Napoli, almeno per quanto riguarda l’extra-campo. Se infatti per quanto riguarda il calcio giocato le cose sono in ripresa – con i due successi consecutivi contro Atalanta e Qarabag -, diversa è la situazione fuori dal rettangolo di gioco. Tanti gli infortuni per i partenopei, con vari reparti della rosa falcidiati da assenze. Gli ultimi dettagli arrivano dall’esterno Gutierrez, out per una distorsione alla caviglia.

Filtra pessimismo su Gutierrez: “Rischia un mese di stop”

A discutere dell’infortunio e dei tempi di recupero di Miguel Gutierrez è stato il giornalista de ‘Il Mattino’ Gennaro Arpaia. Quest’ultimo ha rivelato alcuni dettagli poco positivi sullo stop dello spagnolo.

“Dispiace per il problema di Gutierrez, è arrivato nel momento peggiore. Temo un problema che potrebbe richiedere un mese, forse un po’ meno. La speranza è di ritrovarlo per la Supercoppa“.

Tante assenze per il Napoli

Tanti gli infortuni per il Napoli, con De Bruyne, Anguissa e Gilmour che saranno fuori nelle prossime partite. Un reparto dei centrocampista falcidiato dagli infortuni, con quello degli esterni che è invece dolceamaro. Se infatti Gutierrez dovrà stare ancora out, è previsto il ritorno dalla prossima sfida di Leonardo Spinazzola.

Oltre l’esterno italiano, anche Romelu Lukaku ‘vede’ il ritorno in campo, anche lui probabilmente già dalla trasferta di Roma rientrerà tra i convocati. Antonio Conte dovrà dunque fare a meno di tante pedine importanti in vista della difficile trasferta contro i giallorossi di Gasperini.