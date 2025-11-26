Home ->

Napoli, Conte può sorridere: due recuperi fondamentali per la Roma

Antonio Conte, allenatore del Napoli, seduto in panchina durante una partita di Serie A.

Il Napoli può preparare con fiducia l’ostica trasferta di Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini. La sfida non sarà per nulla semplice, ma le vittorie contro Atalanta in Serie A e Qarabag in Champions hanno dato una buona dose di fiducia in vista delle prossime partite. Oltre i successi, si registrano due prossimi rientri. Possibili le convocazioni di Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola, che potrebbe tornare per la sfida contro la Roma.

Conte sorride: tornano Lukaku e Spinazzola

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte potrà avere a disposizione nuovamente Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola. L’attaccante belga è assente dal pre-campionato, quando subì la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Per l’esterno italiano invece un’infiammazione al pube.

Come dichiarato da Massimo Ugolini:

“Diciamo che c’è un raggio di sole, di speranza per quel che riguarda Lukaku e soprattutto Spinazzola che potrebbe rientrare nella lista dei convocati per la trasferta di Roma, magari in panchina, a disposizione di Antonio Conte. Lo capiremo ovviamente nelle prossime giornate”.

Adesso i due calciatori sono prossimi al ritorno in campo, con una possibile convocazione che dovrebbe arrivare in vista della trasferta di Roma del 30 novembre dalle 20:45 contro i giallorossi.

Romelu Lukaku: aggiornamenti sul possibile ritorno tra i convocato contro la Roma
Non finiscono i problemi: l’infermeria del Napoli è ancora piena

Se Lukaku e Spinazzola sono prossimi a rientrare, alcuni giocatori partenopei sono ancora in infermeria. Lungo sarà lo stop di Kevin De Bruyne, con ritorno previsto per febbraio/marzo dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale. Lungo anche il decorso dello stop di Anguissa, fuori fino a fine gennaio.

Crisi a centrocampo anche dovuta all’infortunio di Gilmour, in Inghilterra per un consulto per la pubalgia. I recuperi più ravvicinati riguardano Alex Meret, che ha tolto il tutore al piede, e Gutierrez, alle prese solo con una distorsione alla caviglia.

