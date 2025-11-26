Napoli, Conte può sorridere: due recuperi fondamentali per la Roma

Il Napoli può preparare con fiducia l’ostica trasferta di Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini. La sfida non sarà per nulla semplice, ma le vittorie contro Atalanta in Serie A e Qarabag in Champions hanno dato una buona dose di fiducia in vista delle prossime partite. Oltre i successi, si registrano due prossimi rientri. Possibili le convocazioni di Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola, che potrebbe tornare per la sfida contro la Roma.

Conte sorride: tornano Lukaku e Spinazzola

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte potrà avere a disposizione nuovamente Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola. L’attaccante belga è assente dal pre-campionato, quando subì la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Per l’esterno italiano invece un’infiammazione al pube.

Come dichiarato da Massimo Ugolini:

“Diciamo che c’è un raggio di sole, di speranza per quel che riguarda Lukaku e soprattutto Spinazzola che potrebbe rientrare nella lista dei convocati per la trasferta di Roma, magari in panchina, a disposizione di Antonio Conte. Lo capiremo ovviamente nelle prossime giornate”.

Adesso i due calciatori sono prossimi al ritorno in campo, con una possibile convocazione che dovrebbe arrivare in vista della trasferta di Roma del 30 novembre dalle 20:45 contro i giallorossi.

Non finiscono i problemi: l’infermeria del Napoli è ancora piena

Se Lukaku e Spinazzola sono prossimi a rientrare, alcuni giocatori partenopei sono ancora in infermeria. Lungo sarà lo stop di Kevin De Bruyne, con ritorno previsto per febbraio/marzo dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale. Lungo anche il decorso dello stop di Anguissa, fuori fino a fine gennaio.

Crisi a centrocampo anche dovuta all’infortunio di Gilmour, in Inghilterra per un consulto per la pubalgia. I recuperi più ravvicinati riguardano Alex Meret, che ha tolto il tutore al piede, e Gutierrez, alle prese solo con una distorsione alla caviglia.