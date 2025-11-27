Home ->

Gasperini lancia un messaggio al Napoli: promessa battaglia

Gian Piero Gasperini durante una partita della Roma in Europa League

La Roma è scesa in campo per gli impegni di Europa League, battendo per 2-0 il Midtjylland. A fine gara, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa, esponendosi in merito alla prossims sfida contro il Napoli: si aspetterà una prestazione decisamente migliore rispetto a quella offerta in questa serata.

Gasperini: “Dovremo giocare meglio contro il Napoli”

Il tecnico si esprime in modo non soddisfatto per la partita giocata dai suoi:

“La gara col Napoli è molto attesa ed è giusto così. Però per prepararsi bene, bisogna giocare bene. Ci siamo rilassati dopo aver sbloccato il match, le partite vanno giocate fino alla fine”.

Gasperini si arrabbia con i suoi durante la partita della Roma in Europa League del 2025
Gasperini arrabbiato in panchina

Gasperini: “Dovremo scoprire a che punto siamo”

Gasperini descrive poi così gli avversari azzurri e analizza la condizione a cui la Roma arriverà al match:

“La forza del Napoli è la forza di squadra, di avere più soluzioni. Sono i campioni d’Italia, hanno una rosa importante. Sappiamo che avremo bisogno di fare una partita al meglio delle nostre possibilità. Questa volta dobbiamo vedere se siamo cresciuti in termini di risultati: contro Inter e Milan abbiamo fatto due ottime gare che ci hanno dato fiducia nonostante la sconfitta. Uscire da queste gare con la prestazione è importante, ti fa crescere. Ci misuriamo con una squadra forte, vedremo a che punto siamo”.

Infine, l’allenatore ha aggiornato sulle condizioni di Manu Koné, uscito per infortunio:

Koné ha preso una brutta contusione, ma non sembra grave. Per domenica servirà recuperare energie e fare un altro tipo di partita.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
