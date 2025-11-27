Gasperini lancia un messaggio al Napoli: promessa battaglia

La Roma è scesa in campo per gli impegni di Europa League, battendo per 2-0 il Midtjylland. A fine gara, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa, esponendosi in merito alla prossims sfida contro il Napoli: si aspetterà una prestazione decisamente migliore rispetto a quella offerta in questa serata.

Il tecnico si esprime in modo non soddisfatto per la partita giocata dai suoi:

“La gara col Napoli è molto attesa ed è giusto così. Però per prepararsi bene, bisogna giocare bene. Ci siamo rilassati dopo aver sbloccato il match, le partite vanno giocate fino alla fine”.

Gasperini descrive poi così gli avversari azzurri e analizza la condizione a cui la Roma arriverà al match:

“La forza del Napoli è la forza di squadra, di avere più soluzioni. Sono i campioni d’Italia, hanno una rosa importante. Sappiamo che avremo bisogno di fare una partita al meglio delle nostre possibilità. Questa volta dobbiamo vedere se siamo cresciuti in termini di risultati: contro Inter e Milan abbiamo fatto due ottime gare che ci hanno dato fiducia nonostante la sconfitta. Uscire da queste gare con la prestazione è importante, ti fa crescere. Ci misuriamo con una squadra forte, vedremo a che punto siamo”.