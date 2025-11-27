Gasperini lancia un messaggio al Napoli: promessa battaglia

La Roma è scesa in campo per gli impegni di Europa League, battendo per 2-0 il Midtjylland. A fine gara, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa, esponendosi in merito alla prossims sfida contro il Napoli: si aspetterà una prestazione decisamente migliore rispetto a quella offerta in questa serata.
Gasperini: “Dovremo giocare meglio contro il Napoli”
Il tecnico si esprime in modo non soddisfatto per la partita giocata dai suoi:
“La gara col Napoli è molto attesa ed è giusto così. Però per prepararsi bene, bisogna giocare bene. Ci siamo rilassati dopo aver sbloccato il match, le partite vanno giocate fino alla fine”.
Gasperini: “Dovremo scoprire a che punto siamo”
Gasperini descrive poi così gli avversari azzurri e analizza la condizione a cui la Roma arriverà al match:
“La forza del Napoli è la forza di squadra, di avere più soluzioni. Sono i campioni d’Italia, hanno una rosa importante. Sappiamo che avremo bisogno di fare una partita al meglio delle nostre possibilità. Questa volta dobbiamo vedere se siamo cresciuti in termini di risultati: contro Inter e Milan abbiamo fatto due ottime gare che ci hanno dato fiducia nonostante la sconfitta. Uscire da queste gare con la prestazione è importante, ti fa crescere. Ci misuriamo con una squadra forte, vedremo a che punto siamo”.
Infine, l’allenatore ha aggiornato sulle condizioni di Manu Koné, uscito per infortunio:
Koné ha preso una brutta contusione, ma non sembra grave. Per domenica servirà recuperare energie e fare un altro tipo di partita.