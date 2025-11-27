Clamoroso Napoli, ennesima tegola a centrocampo: i tempi di recupero

Il centrocampo del Napoli resta in piena emergenza: Billy Gilmour, tormentato dalla pubalgia, è volato in Inghilterra per un consulto specialistico e ora sta seriamente pensando all’intervento chirurgico. Se dirà sì, i tempi di recupero si allungherebbero fino a circa 45 giorni.

Gilmour, incubo pubalgia: più di un mese out

Lo scozzese ha accusato fastidio già da diverse settimane, e secondo Sky Sport sta seriamente valutando l’operazione: se la notizia sarà confermata, Conte dovrà fare a meno di lui per altri 45 giorni. L’allenatore azzurro si ritrova, per l’ennesima volta, con le scelte contate: la speranza è che Billy scelga la via più prudente, ma al momento la sensazione è che operarsi sia l’unica strada per non trascinarsi il problema fino a primavera.

Gilmour si opererà? La decisione è ancora in bilico, ma l’ipotesi intervento è sempre più concreta.

Infortunio Gilmour, quando tornerà in campo? In caso di operazione, minimo tra 45 giorni.