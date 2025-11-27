Roma – Napoli, Conte osa ancora: esclusione clamorosa per gli azzurri

Con Romelu Lukaku che non riuscirà ancora a recuperare per la sfida dell’Olimpico contro la Roma, e Rasmus Hojlund reduce da una prestazione intensa in Champions, Antonio Conte sta seriamente pensando di lanciare Lorenzo Lucca titolare domenica sera. L’attaccante, prelevato in estate dall’Udinese, potrebbe dunque partire dal primo minuto.

Lukaku out, Hojlund stanco: Lucca titolare a Roma?

Lukaku ci sperava, ma lo staff medico ha preferito non forzare: secondo La Repubblica, il belga non sarà della gara domenica. E con Hojlund “stanco” dopo l’ultima uscita contro il Qarabag, mister Conte potrebbe dare una chance da titolare a Lorenzo Lucca, che ha ancora tanta voglia di dimostrare di valere il Napoli.

Lucca e l’occasione che può cambiare una stagione

Arrivato in punta di piedi, Lucca ha finora trovato pochissimo spazio, oscurato da uno straripante Hojlund. Ma domenica all’Olimpico potrebbe finalmente arrivare il suo momento: un’opportunità d’oro per prendersi la scena e, perché no, complicare ulteriormente i piani di Conte per il futuro, in attesa del ritorno di Lukaku.