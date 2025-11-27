Champions League, lanciata la sfida al Napoli: saranno i prossimi avversari

La vittoria contro il Qarabag di martedì sera, è stata di fondamentale importanza per il proseguo della League phase della nuova edizione della Champions League 2025. Il Napoli, ora, sala a quota sette punti e mantiene le sue chance di qualificarsi ai playoff.

Il prossimo avversario della squadra partenopea sarà il Benfica di Josè Mourinho, il prossimo 10 dicembre allo Estàdio da Luz, fondamentale in ottica passaggio del turno: è arrivata la sfida agli uomini di Conte, avete sentito cosa ha detto l’attaccante del club portoghese?

“Contro il Napoli sarà una finale”, Pavlidis accende la gara

Dopo la vittoria per 2-0 in Olanda, l’attaccante greco del Benfica ha lanciato la sfida alla squadra campione d’Italia. Le due squadre si sfideranno nel prossimo turno della League phase, nella gara che avrà una grande valenza per il cammino europeo degli azzurri.

Vangelis Pavlidis, nel post gara dell’ultima partita di Champions League, ha sottolineato l’importanza della prossima sfida contro il Napoli. L’attaccante ha definito la partita come una vera e propria finale, vista la voglia della squadra portoghese di qualificarsi ai playoff.

Le parole di Pavlidis

Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante al termine della gara contro l’Ajax: