Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, finalmente una buona notizia: l’eroe dello Scudetto pronto al rientro

di
Antonio Conte sorridente in conferenza stampa con il Napoli

Mentre l’infermeria del Napoli rimane piena con ben sette giocatori fuori uso, arriva il primo segnale positivo: Alex Meret ha tolto il gesso dal piede infortunato e ha iniziato il percorso riabilitativo. Il numero uno azzurro vede finalmente la luce in fondo al tunnel, proprio nel momento più delicato della stagione.

Meret, recupero vicino: via il gesso

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Alex ha tolto il gesso dal piede e si sta sottoponendo alla rieducazione per recuperare al più presto. La frattura al secondo metatarso è stata pesante da digerire, ma il percorso ora si abbrevia, in attesa di capire il futuro dopo la promozione di Vanja Milinkovic-Savic in porta.

Alex Meret del Napoli durante un allenamento, intento a parare il pallone con i guanti da portiere.
Alex Meret impegnato in allenamento con il Napoli, preparandosi alle prossime sfide della stagione 2025/26. (ANSA) SpazioNapoli.it

Sette assenze pesantissime: da Lukaku a Spinazzola, tutti in bilico

Oltre a Meret, restano out Lukaku, Anguissa, Spinazzola, Gilmour, Gutierrez e l’ex City Kevin De Bruyne, che continua a gestire il suo lungo recupero post-infortunio. Una lista che fa tremare i tifosi in vista del fitto calendario degli azzurri. Conte non può che incrociare le dita: riavere almeno una pedina preziosa come Alex Meret sarebbe un primo passo.

Quando tornerà Meret? Realisticamente tra fine dicembre e inizio gennaio.
Come sta Meret? Meglio, ha iniziato il percorso riabilitativo.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie