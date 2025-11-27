Napoli, finalmente una buona notizia: l’eroe dello Scudetto pronto al rientro

Mentre l’infermeria del Napoli rimane piena con ben sette giocatori fuori uso, arriva il primo segnale positivo: Alex Meret ha tolto il gesso dal piede infortunato e ha iniziato il percorso riabilitativo. Il numero uno azzurro vede finalmente la luce in fondo al tunnel, proprio nel momento più delicato della stagione.

Meret, recupero vicino: via il gesso

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Alex ha tolto il gesso dal piede e si sta sottoponendo alla rieducazione per recuperare al più presto. La frattura al secondo metatarso è stata pesante da digerire, ma il percorso ora si abbrevia, in attesa di capire il futuro dopo la promozione di Vanja Milinkovic-Savic in porta.

Sette assenze pesantissime: da Lukaku a Spinazzola, tutti in bilico

Oltre a Meret, restano out Lukaku, Anguissa, Spinazzola, Gilmour, Gutierrez e l’ex City Kevin De Bruyne, che continua a gestire il suo lungo recupero post-infortunio. Una lista che fa tremare i tifosi in vista del fitto calendario degli azzurri. Conte non può che incrociare le dita: riavere almeno una pedina preziosa come Alex Meret sarebbe un primo passo.

Quando tornerà Meret? Realisticamente tra fine dicembre e inizio gennaio.

Come sta Meret? Meglio, ha iniziato il percorso riabilitativo.