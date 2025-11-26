Home ->

Ultim’ora Napoli, vertice in corso con De Laurentiis: presa una decisione netta

La vittoria contro il Qarabag di ieri sera non placa una situazione di emergenza in casa Napoli per i tanti infortuni. Per questo, secondo quanto riporta Sky Sport, è in corso ora un vertice fra il presidente De Laurentiis, l’ad Chiavelli e il ds Manna in merito alle mosse da effettuare nel mercato di gennaio. A questa riunione potrebbe partecipare anche l’allenatore Antonio Conte.

Vertice di mercato: presenti De Laurentiis, Manna e Chiavelli

Queste le parole del giornalista Massimo Ugolini a Sky Sport al riguardo:

“In questo momento è in corso un vertice nel centro di Napoli fra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l’amministratore delegato Chiavelli. Dovrebbe unirsi anche Conte però non ho ancora contezza della presenza dell’allenatore. Si tratta di un vertice importante riguardo al mercato: il Napoli deve intervenire sul centrocampo per le assenze di Anguissa e De Bruyne”.

Napoli, arriverà un colpo a centrocampo a gennaio

Tale vertice di mercato, quindi, segna una linea netta per il mercato di gennaio: arriverà almeno un acquisto per rinforzare il centrocampo, reparto in questo momento piuttosto privo di alternative per gli stop di Anguissa e De Bruyne. Occorrerà, però, muoversi con efficacia e rapidità per arginare nel minor tempo possibile l’emergenza che sta colpendo in questo momento la metà campo di Antonio Conte.

