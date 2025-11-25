McTominay trascina il Napoli contro il Qarabag: ora la classifica fa meno paura

Vittoria preziosissima per il Napoli di Antonio Conte, che dopo il successo in campionato contro l’Atalanta, ritrova i tre punti anche in Champions League. Al Maradona i campioni d’Italia si impongono per 2-0 con il Qarabag, grazie alla doppietta di Scott McTominay nella ripresa. Gara difficile da sbloccare per i partenopei, che sbagliano anche un rigore con Rasmus Hojlund. Quando la paura iniziava ad aumentare, però, ci ha pensato lo scozzese. Adesso la classifica non è più così tragica.

Napoli-Qarabag, McTominay doppietta pesantissima: azzurri a 7 punti

Non poteva sfuggire la vittoria e così è stato. Il Napoli gioca un’ottima gara e nonostante le iniziali difficoltà nello sbloccare il match nella prima ora di gioco, porta a casa tre punti meritatissimi. Il successo contro il Qarabag fa salire i ragazzi di Antonio Conte a sette punti in classifica, in piena zona playoff.

Il lavoro non è ancora finito, ma è chiaro che questi tre punti sistemino e non poco la classifica dei partenopei. Il Napoli non può permettersi altri passi falsi, ma intanto un ostacolo è già alle spalle. Per centrare la qualificazione ai playoff servono non meno di 10/11 punti, cioè altri 3/4 punti che dovranno arrivare nelle prossime tre partite.

Champions League, i prossimi impegni del Napoli

Ora il cammino europeo del Napoli prevede le due trasferte insidiose contro Benfica e Copenaghen ed infine la gara casalinga con il Chelsea. Tre sfide decisamente complesse per gli azzurri, che però dovranno cercare di totalizzare almeno quattro punti per continuare il loro percorso in Champions League