Napoli senza De Bruyne, cambia ancora il rigorista? La situazione dopo l’errore di Hojlund

Il Napoli batte il Qarabag e sale a quota sette punti nella classifica di Champions League. La rete di McTominay e l’autogol di Jankovic hanno regalato i tre punti alla squadra di Antonio Conte. Tuttavia, gli azzurri hanno rischiato di perdere la bussola dopo il calcio di rigore sbagliato da Rasmus Hojlund ad inizio ripresa. Senza De Bruyne, dunque, potrebbe sorgere un problema non da poco.

Hojlund sbaglia, Conte riflette: i precedenti dagli undici metri

Si trattava del primo rigore calciato con la casacca del Napoli per Hojlund, ma non del primo in carriera. L’attaccante danese ne aveva già calciati due, uno con la Nazionale ed un altro ai tempi dello Sturm Graz. Quello di ieri sera è stato il primo errore dagli undici metri per lui. Per sua fortuna, però, McTominay e compagni hanno spinto sull’acceleratore e hanno portato a casa il match.

Prima del rientro in campo di Lukaku e De Bruyne, rigoristi designati, l’allenatore potrebbe affidare la responsabilità a qualcun altro.

Napoli, problemi in attacco: i gol non arrivano

L’ultima rete segnata da Hojlund col Napoli risale alla sfida contro il Genoa del 5 ottobre. Quasi due mesi, dunque. Il danese ha trovato un assist importante contro l’Atalanta nell’ultima di campionato, ma vuole tornare ad esultare per una gioia personale. Lorenzo Lucca, invece, ha segnato un solo gol in questa stagione, a settembre. Conte ha ritrovato le reti di Neres e Lang, ma ha bisogno dei suoi centravanti.