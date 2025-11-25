Napoli, ecco il sostituto di De Bruyne: è la stellina della Bundesliga

Johan Manzambi, ventenne centrocampista del Friburgo, sta stupendo tutti per la qualità delle sue prestazioni. Il Napoli, chiamato a sostituire il lungodegente Kevin De Bruyne, sarebbe seriamente interessato a fargli vestire la maglia azzurra.

Napoli, occhi puntati su Manzambi: può sostituire De Bruyne

La vittoria contro l’Atalanta ha riportato il sereno in casa Napoli. In attesa di ulteriori conferme nel match di stasera con il Qarabag, l’attenzione dei partenopei è rivolta anche al calciomercato. A gennaio, infatti, i campioni d’Italia in carica hanno il compito di trovare un degno sostituto di Kevin De Bruyne, che dovrà stare fermo ancora a lungo.

Stando a quanto riportato da Sky Sport DE, il principale obiettivo del DS Giovanni Manna sarebbe Johan Manzambi. Per portarlo all’ombra del Vesuvio, il Napoli dovrà trattare direttamente con il Friburgo, dal momento che nel contratto del promettente calciatore svizzero, in scadenza nel 2030, non è prevista una clausola rescissoria.

Napoli, il rendimento stagionale di Manzambi

Manzambi potrebbe essere il profilo ideale per innalzare ulteriormente il livello della squadra di Antonio Conte. Il classe 2005 è ormai diventato un perno insostituibile nel centrocampo del Friburgo. In questa prima parte di stagione, tra tutte le competizioni, ha collezionato 15 presenze e 2 reti.

Nel corso del 2025, inoltre, ha avuto modo di esordire con la Nazionale svizzera. Anche con gli elvetici lo score è impressionante: 3 gol in 8 partite, di cui soltanto due dal primo minuto.