Conte ha trasformato un azzurro: il dato esalta il nuovo leader del Napoli

Il Napoli ha vinto per 2-0 contro il Qarabag, ottenendo un successo importantissimo per migliorare la propria situazione in Champions League. Gli azzurri hanno effettuato un’ottima prestazione, restando sempre compatti anche nei momenti in cui facevano fatica a sblocare il risultato. Spicca, in particolre, il contributo offerto da David Neres, anche sotto il profilo della fase difensiva.
Neres, che partita: spiccano anche i numeri difensivi
Neres è stato sicuramente uno dei migliori in campo per il Napoli, andando per ben due volte vicino al gol con due incredibili giocate: una rovseciata nel primo tempo, e un pallonetto da posizione molto defilata nel secondo.
Ma la qaulità della sua prestazione si descrive anche con altri numeri oltre a qulle offensivi: Neres è infatti il primo giocatore nel Napoli per contrasti effettuati (ben dieci) nella gara di ieri, alle spalle del solo Addai fra tutti i giocatori in campo. La sua, quindi, è stata anche una partita di enorme sacrificio, per arginare le folate offensiva della squadra azera.
Conte ha trovato un nuovo leader?
Con gli infortuni di Anguissa e De Bruyne, viene da pensare che per un bel po’ il fulcro della fase offensiva del Napoli potrebbe essere proprio David Neres. Capace di disimpegnarsi su entrambe le fasce, il brasiliano è il giocatore che più di tutti sembra in grado di portare imprevedibilità alla fase offensiva azzurra. Il Napoli conta su di lui per poter riuscire a mantenere salde le proprie ambizioni, nonostante un’emergenza infortuni che sembra senza fine.