De Bruyne, arrivano ottime notizie: c’è una data decisiva per conoscere il suo rientro

Alzi la mano chi non ha sentito una fitta al cuore quando ha visto De Bruyne toccarsi la coscia destra dopo il rigore messo a segno contro l’Inter. Nessuno? Ecco, tanto l’abbiamo sentita tutti. La diagnosi è stata delle peggiori: lesione di alto grado al bicipite femorale destro, rientro previsto a febbraio. Tanto da far piangere un uomo. Fortunatamente, adesso arriva qualche spiraglio di luce.

Infortunio De Bruyne: una panoramica

Come anticipato il fuoriclasse belga rimediò una lesione di alto grado al bicipite femorale destro ma, fortunatamente, non nel punto di due anni fa, evitando dunque la recidiva. Operatosi il 29 ottobre ad Anversa e assistito anche dal dottor. Canonico, Kevin sta svolgendo l’iter riabilitativo in patria. Tutte le scelte del calciatore sono state ovviamente concordate con lo staff medico del Napoli.

De Bruyne, arriva una buona notizia

La notizie è di quelle belle, segno di un calciatore che, nonostante non sia più un ragazzino, ce la sta mettendo tutta per rientrare il prima possibile e dare il suo contributo alla causa. Infatti, il fuoriclasse belga tra due settimane potrebbe togliere le stampelle – necessarie dopo l’operazione – e fare un grosso passo avanti per il recupero definitivo. Ricordiamo che il rientro è comunque previsto per il 2026. Purtroppo.

Il punto sugli altri infortunati

Se Spinazzola potrebbe essere in panchina contro la Roma, per Gilmour resta fitto l’alone di mistero. Tempi di recupero? Non li conosce nemmeno Antonio Conte. Fronte Lukaku, le cose vanno meglio e il gigante belga potrebbe essere addirittura arruolabile per la Supercoppa italiana che si disputerà a partire dal 18 dicembre. Meret, colpito da una frattura del metatarso, potrebbe tornare entro la fine di dicembre mentre per Gutierrez, che ha rimediato una distorsione nell’allenamento di ieri, bisognerà attendere l’esito degli esami strumentali.