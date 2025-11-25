Home ->

Calcio Napoli

Napoli-Qarabag, Conte predica calma: “Dobbiamo stare attenti perché…”

di
Conte parla prima della sfida di Champions

A pochi minuti dalla delicata sfida di Champions League contro il Qarabag, a parlare è proprio il tecnico del Napoli, Antonio Conte, che si è fermato a parlare di due aspetti specifici legati: uno sulla sua squadra e uno gli avversari.

“Non possiamo controllarli”, Conte senza giri di parole

Si è fermato ai microfoni di SkySport, parlando soprattutto dell’ultimo imprevisto legato al suo terzino Gutierrez, fermato a poche ore dal match da un problema alla caviglia. Di seguito le sue parole:

“Gutierrez? Gli infortuni non possiamo controllarli, la distorsione ci mancava, dispiace perché poi alla fine in campo ci vanno i giocatori. Averli o non averli ce ne passa”.

Il suo intervento è poi terminato con una parentesi sul Qarabag, Neres e Lang:

C’è grande rispetto per il Qarabag, perché hanno 7 punti. Lang e Neres hanno giocato bene e fatto gol, meritavano fiducia

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
