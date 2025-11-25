Home ->

Copertina Calcio Napoli

Tegola Napoli, nuovo infortunio: scelta obbligata per Conte contro il Qarabag

di
Antonio Conte allena dalla panchina del Napoli con espressione sconsolata

Il Napoli sta fronteggiando mille difficoltà con gli infortuni in questa stagione e queste non sembrano finire qui. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Troise, si sarebbe infatti fermato anche Miguel Gutierrez: per lui una distorsione alla caviglia destra che lo costringerà a saltare la gara di stasera contro il Qarabag.

Gutierrez out: contro il Qarabag gioca Olivera

Per Gutierrez lo stop rischia di essere non brevissimo: secondo Troise, infatti, rischierebbe seriamente di saltare anche la fondamentale gara contro la Roma. Per il match di stasera, invece, diventa sicura la titolarità di Mathias Olivera a questo punto, considerando che anche Leonardo Spinazzola è ancora out per infortunio. Il rientro del terzino della Nazionale, secondo Troise, è previsto per il big match dell’Olimpico di domenica, dove potrebbe quantomeno rientrare fra i convocati.

Miguel Gutierrez scatta in una partita di Champions League del Napoli
Gutierrez in campo con il Napoli

Napoli, continua l’odissea infortuni

Antonio Conte deve affrontare un’emergenza dopo l’altra in questa stagione. Come se non bastasse quella nel reparto di centrocampo (privo di Gilmour, Anguissa e De Bruyne) si aggiunge ora quella sulla fascia sinistra (che dovrà fare a meno almeno stasera di Gutierrez e Spinazzola). Per fortuna, la larghezza della rosa azzurra sta permettendo al tecnico di riuscire a mettere una toppa a questi problemi, anche se fin troppo frequenti in questo inizio di stagione.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie