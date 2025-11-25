Tegola Napoli, nuovo infortunio: scelta obbligata per Conte contro il Qarabag

Il Napoli sta fronteggiando mille difficoltà con gli infortuni in questa stagione e queste non sembrano finire qui. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Troise, si sarebbe infatti fermato anche Miguel Gutierrez: per lui una distorsione alla caviglia destra che lo costringerà a saltare la gara di stasera contro il Qarabag.
Gutierrez out: contro il Qarabag gioca Olivera
Per Gutierrez lo stop rischia di essere non brevissimo: secondo Troise, infatti, rischierebbe seriamente di saltare anche la fondamentale gara contro la Roma. Per il match di stasera, invece, diventa sicura la titolarità di Mathias Olivera a questo punto, considerando che anche Leonardo Spinazzola è ancora out per infortunio. Il rientro del terzino della Nazionale, secondo Troise, è previsto per il big match dell’Olimpico di domenica, dove potrebbe quantomeno rientrare fra i convocati.
Napoli, continua l’odissea infortuni
Antonio Conte deve affrontare un’emergenza dopo l’altra in questa stagione. Come se non bastasse quella nel reparto di centrocampo (privo di Gilmour, Anguissa e De Bruyne) si aggiunge ora quella sulla fascia sinistra (che dovrà fare a meno almeno stasera di Gutierrez e Spinazzola). Per fortuna, la larghezza della rosa azzurra sta permettendo al tecnico di riuscire a mettere una toppa a questi problemi, anche se fin troppo frequenti in questo inizio di stagione.