Napoli, brutte notizie prima del Qarabag: che rogna per Conte!

Dopo un’ottima prestazione in campionato contro l’Atalanta, il Napoli torna in campo per il quinto turno di Champions League. Gli azzurri sono fermi a quattro punti in classifica e cercano la seconda vittoria europea della stagione. Antonio Conte ha fatto il massimo per preparare al meglio la sfida contro il Qarabag, ma le condizioni meteorologiche hanno condizionato la rifinitura di ieri.

Diluvio a Castel Volturno: rifinitura bagnata per il Napoli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, sull’area di Castel Volturno si sarebbe abbattuto un diluvio misto ad un vento gelido. In più, a Napoli piove da giorni e le temperature si sono abbassate vistosamente.

Tuttavia, i ragazzi di Conte non avranno alibi una volta scesi in campo. L’obiettivo è battere un Qarabag che in questa Champions League ha battuto il Benfica e ha strappato un punto al Chelsea.

Per raggiungere i playoff, il Napoli avrebbe bisogno di altri otto punti in quattro partite, questo dicono i dati relativi alla scorsa stagione.

Champions League, caccia ai tre punti: Conte oltre gli ostacoli

I partenopei dovranno fare a meno di grandi nomi, a causa dei tanti infortuni. Non solo Lukaku, De Bruyne e Anguissa, perchè mancheranno anche Gilmour e Spinazzola, ancora malconci. A differenza di sabato, poi, non ci saranno neanche Marianucci e Mazzocchi, esclusi dalla lista Champions. Conte si affiderà ai suoi uomini migliori per portare a casa i tre punti.