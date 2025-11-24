Conte cambia il Napoli: un azzurro torna in campo contro il Qarabag

Dopo il successo convincente contro l’Atalanta, è tempo di spostare l’attenzione al delicato incontro che attende gli azzurri domani sera. Al Maradona, infatti, arriva un Qarabag difficile d’affrontare come dimostrano i 7 punti raccolti contro avversari del calibro di Benfica e Chelsea. Per questo Conte valuta gli undici migliori da schierare, in un match da non sbagliare. E tra questi c’è sicuramente Matteo Politano.

Politano torna titolare: scelto lui a destra

Conte gli ha concesso 68 minuti di riposo contro l’Atalanta, dato il grosso dispendio energetico di Politano con la Nazionale. Ma contro il Qarabag c’è spazio per poco turnover. E infatti, come riportato da SkySport, il tecnico azzurro si affiderà nuovamente a lui sulla corsia destra.

Il 21 azzurro dunque dovrebbe riprendersi la maglia titolare, dopo settimane difficili anche per lui, nonostante abbia ritrovato la convocazione con l’Italia. Politano va verso la titolarità, con l’unico dubbio che resta per la corsia opposta.

Lang o Neres? Conte pronto a dare continuità

Entrambi titolari contro l’Atalanta ed entrambi assoluti protagonisti, con il primo gol in maglia azzurra per l’olandese e la doppietta del brasiliano. E proprio il 7 azzurro dovrebbe prendersi nuovamente il posto tra gli undici che inizieranno il match, spostato però sul lato sinistro.

Ma resta viva la concorrenza del 70, dopo un’ottima prestazione con la Dea, che lo inserisce di diritto tra le armi in più di Antonio Conte, il quale potrebbe sorprendere tutti, scegliendo proprio lui come laterale offensivo mancino per mettere in difficoltà la difesa del Qarabag