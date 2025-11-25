Napoli, a poche ore dal Qarabag arriva un annuncio su Politano: l’azzurro fa (ancora) parlare di sé

Matteo Politano è sempre stato una figura centrale del Napoli di Antonio Conte. L’esterno italiano abbina tutte quelle caratteristiche che lo rendono intoccabile agli occhi del tecnico salentino: qualità tecniche, sacrificio ed intelligenza tattica. Un quinto di difesa quando serve ed un attaccante aggiunto quando la squadra spinge, garantendo equilibrio in copertura e profondità in fase offensiva. Ad elogiare le qualità dell’ex Sassuolo ci ha pensato una figura centrale del calcio italiano: Walter Sabatini.

Sabatini elogia Politano: “Il modello da emulare per gli altri ragazzi”

Parole al miele di Walter Sabatini per Matteo Politano. Il direttore sportivo, attraverso un messaggio sul proprio profilo ‘Instagram’, ha voluto elogiare le qualità dell’esterno del Napoli:

“I giocatori di talento del campionato italiano devono ringraziare Politano che con il suo sacrificio costante e le rincorse vertiginose che garantisce alla squadra costituisce il modello da emulare per i ragazzi che hanno le stesse qualità tecniche”.

Nel suo lungo messaggio, l’ex Roma ha nominato diversi calciatori di grande qualità tecnica che dovrebbero prendere esempio da Politano:

“È così per Nico Paz, che già fornisce spontaneamente questa caratteristica (magico), per Dominguez del Bologna che lo fa in larga parte e dovrà essere così per Volpato del Sassuolo. I suoi droni telecomandati e carezzevoli tocchi del pallone devono essere integrati dalle qualità rappresentate dal modello in questione. Anche Diouf dell’Inter, quando sarà impiegato, dovrà acquisire queste risorse del modello Politano. Dovrà essere così persino per Mout del Monza Primavera quando e se sarà impiegato in prima squadra”.

Tra i giocatori nominati, forse un po’ a sorpresa, c’è anche Kenan Yildiz: