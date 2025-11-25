Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Maradona Jr commuove tutti sui social: l’ultimo messaggio è straziante

di
Diego Maradona Jr riceve la cittadinanza argentina dalla console Ana Tito a Roma

Sono trascorsi cinque anni dalla morte di Diego Armando Maradona. Il 25 novembre 2020 la notizia che scosse il mondo dello sport internazionale. Una ferita rimasta indelebile nella mente e nel cuore degli amanti del calcio ma soprattutto dei napoletani. Nel giorno dell’anniversario, Diego Maradona Jr ha voluto ricordare suo padre.

Il commovente messaggio di Maradona Jr: “Se puoi vieni e stammi un po’ vicino”

Diego Maradona Jr ha voluto ricordare Diego Armando Maradona a cinque anni dalla tragica notizia. Sul suo profilo Instagram ha voluto scrivere un messaggio dedicato al padre, utilizzando parole che non possono non commuovere chi le legge:

“L’aria papà è questa maledetta aria che manca, é quel maledetto respiro che resta sempre corto, é questa tristezza che non riesce più ad essere allegria e forse é solo questa maledetta vita che non è più la stessa. Avresti dovuto vedere Diego e India crescere, avresti dovuto prenderli in braccio più volte, abbracciarli e baciarli e sentire il loro odore”.

E poi ancora:

“Dove sei? Con chi sei? Stai bene? Dove sei ci si può abbracciare? Ci si può toccare? Se puoi vieni e stammi un po’ vicino, abbracciami, parlami! Ho voglia di cantare con te, di ballare con te. Dimmi che non manca molto per tutto questo. Mi manchi Pá”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie