Cinque anni senza Maradona: spunta un ricordo che commuove i tifosi del Napoli

di
Diego Armando Maradona saluta in campo con il Napoli

Cinque anni fa il mondo del calcio viveva un lutto tremendo: si spegneva purtroppo Diego Armando Maradona. Per questo, il 25 novembre non sarà mai un giorno qualsiasi per la città di Napoli, il cui legame con El Pibe de Oro resta indissolubile.

Anche nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio“, in onda su Televomero, si sono susseguiti i ricordi del fuoriclasse argentino e ha colpito particolarmente un racconto di Pierpaolo Marino.

Il retroscena di Marino: le parole profetiche di Maradona

Marino ha raccontato un retroscena sull’incredibile mentalità del fuoriclasse argentino e sulla vittoria del primo Scudetto della storia azzurra:

“Il Napoli fu eliminato a Tolosa e Maradona era in lacrime negli spogliatoi, il giorno dopo convocò una riunione nello spogliatoio e disse cosi ‘Ragazzi per colpa mia il Napoli è fuori dalla coppa, ma ora vinceremo campionato e Coppa Italia’ e alla fine cosi fu”.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
