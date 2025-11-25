Bufera a Napoli, partita con il Qarabag a rischio? Le immagini preoccupano (VIDEO)

Si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio su Napoli, con una pioggia che sembra davvero incessante. L’allerta meteo diramata ieri della regione Campania faceva salvo lo Stadio Maradona per la gara di stasera contro il Qarabag, ma le condizioni meteo di oggi mantengono alta la preoccupazione. Intanto, a farne le spese sono stati gli azzurrini del Napoli Primavera, che hanno visto la loro gara sospesa per maltempo.

Napoli-Qarabag, sospeso il match di Youth League

Al termine della prima frazione, con gli azzurrini in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Raggioli, le condizioni meteo si sono fatte ancora più estreme. La pioggia, combinata a forti raffiche di vento, che si è abbattuta sull’impianto di Cercola ha ritardato di un po’ l’inizio della ripresa. La gara è ricominciata soltanto dopo alcune prove dell’arbitro, che ha fatto rimbalzare il pallone sul terreno di gioco per testare la sua tenuta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Le condizioni meteo, comunque, sono rimaste piuttosto al limite, al punto che la partita è stata sospesa definitivamente al minuto 61. Il nubifragio resta tutt’ora in corso, ma, al termine di una riunione fra le parti in causa, si è deciso di riprendere il match alle ore 16.20.

A rischio anche il match di Champions League di stasera?

Resta, quindi, da valutare anche la situazione in vista di stasera. Come dette in precedenza, la regione Campania ha escluso nella giornata di ieri che l’allerta meteo potesse portare ad uno spostamento del match di Champions, ma la situazione in città suggerisce comunque di non escludere ancora alcuna possibilità. I tifosi sperano in un miglioramento delle condizioni meteo entro stasera per poter, quantomeno, godersi la partita senza troppe complicazioni.