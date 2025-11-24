Napoli-Qarabag, brutte notizie per i tifosi azzurri: arriva l’annuncio

Nella giornata di domani, quando si giocherà il match di Champions League tra Napoli e Qarabag, il Comune di Napoli ha trasmesso la decisione della Protezione Civile della Regione Campania di emanare un’allerta meteo. Il livello dell’allerta, dalle 23.59 di oggi fino alle 23.59 di domani, è stato portato ad arancione su buona parte del territorio campano e, in particolare, sui settori della fascia costiera.
Allerta meteo, Stadio Maradona regolarmente aperto per Napoli-Qarabag
Il Comune di Napoli, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noti i dettagli dell’allerta meteo decisa dalla Protezione Civile della Regione Campania. Lo Stadio Diego Armando Maradona, sede del match di domani tra Napoli e Qarabag, sarà regolarmente aperto:
“Allerta meteo, domani chiusi scuole, cimiteri e impianti sportivi all’aperto. A causa dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani, martedì 25 novembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello arancione. Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino. Sarà interdetto l’accesso ai cimiteri, ai parchi, alle spiagge, al pontile Nord di Bagnoli e agli impianti sportivi all’aperto. Si precisa che lo Stadio Diego Armando Maradona sarà regolarmente aperto per la partita del Napoli”.