Napoli, brutte notizie per Conte: l’annuncio verso il match contro la Roma

Domenica sera, nello scontro diretto in programma all’Olimpico con la Roma, il Napoli dovrà fronteggiare una squadra sulle ali dell’entusiasmo per il primato solitario in classifica. Inoltre, a generare ulteriori preoccupazione in Antonio Conte c’è anche l’annuncio dei possibili rientri tra le fila dei giallorossi di Paulo Dybala e Leon Bailey.

Roma-Napoli, Dybala e Bailey a disposizione di Gasperini

Il successo contro l’Atalanta ha permesso al Napoli di tornare a gioire dopo tre gare senza gol e vittorie tra Serie A e Champions League. Inoltre, complice la sconfitta dell’Inter nel derby con il Milan, i campioni d’Italia in carica sono risaliti in seconda posizione, in coabitazione proprio con i rossoneri.

Per questo motivo, la sfida dell’Olimpico con la Roma, divenuta capolista solitaria del campionato, assume le sembianze di un vero e proprio scontro diretto per la testa della classifica. La gara, già difficile di per sé, è resa ancora più complicata dai probabili recuperi, riportati da ANSA, di Paulo Dybala e Leon Bailey. I due calciatori regalano a Gian Piero Gasperini due soluzioni offensive importanti in più contro i partenopei.

Roma-Napoli, il rendimento stagionale di Dybala e Bailey

Dybala e Bailey sono in via di guarigione dalle rispettive lesioni muscolari. Con ogni probabilità, per valutarne attentamente le condizioni, Gasperini li convocherà per la partita casalinga di Europa League con il Midtjylland. Un test utile per permettere a entrambi di riprendere confidenza con il campo.

La loro ultima presenza risale allo scorso 2 novembre, in occasione del KO rimediato dalla Roma contro il Milan. I numeri registrati finora non sono di certo soddisfacenti, principalmente a causa dei tanti infortuni subiti in quest’avvio di stagione: due gol in nove presenze per Dybala, zero in cinque per Bailey, partito titolare in una sola occasione.