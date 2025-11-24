“Tutto può succedere”: la rivelazione di Amorim può cambiare il mercato del Napoli

Kobbie Mainoo potrebbe lasciare il Manchester United nella sessione invernale di calciomercato: le parole di Rúben Amorim, tecnico dei Red Devils, aprono interessanti scenari per il Napoli, che già la scorsa estate aveva manifestato il proprio interesse per il giovane centrocampista inglese.

Napoli, torna d’attualità Mainoo: può arrivare a gennaio

Il peggio sembra passato. Il netto successo contro l’Atalanta ha riportato il sereno in casa Napoli. In attesa di ulteriori conferme in Champions League, dove domani sfiderà gli azeri del Qarabag, gli azzurri possono nuovamente concentrarsi anche sulla campagna di rafforzamento dell’organico a disposizione di Antonio Conte.

Gennaio si avvicina e, per questo motivo, è importante non farsi cogliere impreparati di fronte a eventuali opportunità. Ecco perché al DS Giovanni Manna non saranno di certo sfuggite le dichiarazioni di Rúben Amorim in merito al futuro al Manchester United di Kobbie Mainoo:

“Mainoo cedibile a gennaio? Il club viene prima di tutto, è la priorità numero uno. Dobbiamo pensare alla squadra. Dopo di che, tutto può succedere“.

Napoli, il rendimento stagionale di Mainoo

Non è la prima volta che il nome di Mainoo viene accostato al Napoli. Già la scorsa estate i campioni d’Italia in carica si erano interessati al promettente centrocampista inglese, vicecampione d’Europa con i Three Lions nel 2024. Tuttavia, l’infortunio di Romelu Lukaku aveva spinto i partenopei a dare la priorità all’acquisto di un centravanti, rimandando ogni discorso sul classe 2005.

Adesso, però, potrebbe nascere una vera e propria trattativa tra le due parti. Mainoo sarebbe propenso a lasciare Manchester, dove, in questa prima parte di stagione, ha trovato poco spazio. In Premier League, infatti, ha totalizzato appena sette presenze, nessuna delle quali da titolare.